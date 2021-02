1965 prangerte Nikita Chruschtschow in seiner Geheimrede die Verbrechen seines Vorgängers Josef Stalin an. Erste Ansätze der Entstalinisierung und innenpolitischen Entspannung in der UdSSR wurden sichtbar. Die "Tauwetter-Periode" beginnt.

1947 löste der Alliierte Kontrollrat den Staat Preußen auf. Sie sahen Preußen als "Träger des Militarismus" in Deutschland an. Mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg am 8. Mai 1945 hatten die vier Siegermächte die oberste Regierungsgewalt in Deutschland übernommen.