Auch nach den beiden Weltkriegen hatte die Triage im Militär nicht ausgedient. Die NATO setzte die "Emergency War Surgery" (Dringliche Kriegeschirurgie) 1958 unter gleichen Gesichtspunkten fort. 1961 erscheint die Übersetzung der Schrift in der Bundeswehr als Dienstvorschrift. Die Nichtversorgung hoffnungsloser Schwerverletzter wird immer damit begründet, dass sich in der Zeit, die zur Versorgung nötig wäre, der Zustand der weniger schwer Verletzten so weit verschlechtern könnte, dass es zu vermeidbaren Todesfällen kommen würde.

Nach 1945: Triage in der zivilen Notfallmedizin

Nach 1945 werden nach dem Vorbild der Militärmedizin Handlungsempfehlungen für zivile Katastrophen erarbeitet. In solchen Situationen geht es vor allem darum, unter schwierigen Bedingungen mit begrenzten medizinischen Ressourcen möglichst viele Opfer zu behandeln. Prof. Wolfgang Röse, Intensivmediziner aus Magdeburg, erinnert sich an das Zugunglück von Langenweddingen 1967. Damals starben 94 Menschen infolge der Explosion eines Tankwagens.

Der zu der Zeit leitende Chirurg an der Uniklinik in Magdeburg war im Krieg Arzt gewesen und übernahm die Planung. Alle Operationen wurden abgesagt, die Verletzten gesichtet und nach Transportfähigkeit auf verschiedene Krankenhäuser verteilt, ein Wachdienst an den Betten organisiert. Prof. Wolfgang Röse Intensivmediziner aus Magdeburg

Nach einem Gefecht im Ersten Weltkrieg wurde stark selektiert: Wen können wir wirklich retten? Bildrechte: imago/United Archives Wie Mediziner große Mengen von Patienten in kurzer Zeit bewältigen können, gehört heute zur Ausbildung. Die Kategorie "hoffnungslos", die bedeutet, dass die aufwändige Behandlung eines Schwerverletzten aufgeschoben wird, um in der Zeit mehreren anderen effektiver helfen zu können, musste in einem Katastrophenfall in Deutschland noch nie angewendet werden, berichtet Medizinhistoriker Dr. Florian Burns. Es stand immer schnell und ausreichend Hilfe zur Verfügung.

Triage als Folge einer Epidemie

Die zivile Triage kam aber schon in länger anhaltenden Situationen zum Tragen, erinnert Bruns. Er nennt als Beispiele die Zuteilung des seinerzeit neuen und knappen Penicillins in den späten 1940er-Jahren. Auch bei den Polio-Epidemien in den 1950er-Jahren standen nicht ausreichend "Eiserne Lungen" zur Verfügung. Als man begann, in den 1960ern nierenkranke Menschen mit Dialyse zu behandeln, gab es ebenfalls nicht genug Plätze für alle Bedürftigen.