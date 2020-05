Diese neun oder zehn Monate, in denen der sozialistische Staat seinem Untergang entgegentorkelte, waren tatsächlich eine Zeit der Selbstermächtigung, der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. "Swinging time" oder - wie Heiner Müller damals sagte: "Die Steine begannen zu reden." Der Eiserne Vorhang war gefallen, die alte, scheinbar so fest und für alle Ewigkeiten zusammengefügte sozialistische Ordnung lag in den letzten Zügen. Die staatlichen Strukturen lösten sich allmählich auf und deren Vertreter hatten mit sich selbst genug zu tun. Die einst so scharfen Regeln, Vorschriften und Gesetze waren obsolet geworden und kümmerten niemanden mehr. Und diejenigen, die sie einst durchzusetzen hatten, jene sozialistischen Verordnungen und Direktiven, die Volkspolizisten oder Geheimdienstler oder sonstige Vertreter des Systems, hatten ihre Autorität, ihren Schrecken verloren. Sie waren nur mehr noch bloße Pappkameraden, die sich selbst in eine neue Zeit zu retten versuchten. Noch aber war nichts an die Stelle der alten, zerfallenden Strukturen gerückt: Die neue Ordnung, die neuen Macht, hatte die Kontrolle über die östlichen Landstriche, Behördenstuben, Bürgermeisterämter und Fabriketagen noch nicht übernommen.