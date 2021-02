Anders als die propagandistischen Wochenschauen der ufa sollten sich die neuen Bewegtbilder der DEFA-Wochenschau nach Maetzigs Absicht auszeichnen durch "freundliche Nüchternheit, eine etwas ironische Geistigkeit, eine gewisse Distanz – nicht ohne starke Beteiligung". Später erinnerte sich der Regisseur: "Zum Beispiel in der ersten Nummer gleich, da machten wir einen Streifzug mit unseren Kameras durch das zerstörte Berlin und drehten Berlin mit den Augen eines Pessimisten und mit den Augen eines Optimisten. Und sehen Sie schon in dem Titel dieses Sujets erkennen Sie, dass wir Partei nahmen, und Partei zu nehmen versuchten. Und dass wir die vielen Menschen, die damals mit Verzweiflung und Pessimismus in die Welt guckten, davon zu überzeugen versuchten, dass wir nicht an einem Ende, sondern dass wir an einem Anfang standen."