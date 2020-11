Biermann, der an der Humboldt-Universität Berlin Ökonomie und Philosophie studiert hatte und sich als Marxist und Kommunist bezeichnete, sang über den Realsozialismus, ohne die Restriktionen der Partei zu fürchten. Im Westen erschienene Schallplatten oder Tonbandmitschnitte machten in Kreisen von kritischen Intellektuellen die Runde. Doch erst die Ausbürgerung selbst machte ihn in der ganzen DDR bekannt.



Schon nach dem 11. Plenum des ZK der SED 1965, dem sogenannten "Kahlschlagplenum", hatte Biermann ein Publikations- und Auftrittsverbot erhalten. 1974 empfahl man ihm die Ausreise, die er jedoch strikt ablehnte. Die halbherzige Liberalisierungspolitik Erich Honeckers konnte die Kritik des Sängers aber nicht länger dulden.



Am 13. November 1976 nahm Biermann die Einladung der IG-Metall Westdeutschlands an und sang zum Auftakt seiner Tournee in der Kölner Sporthalle vor rund 7.000 Zuhörern. Drei Tage später tagte das Politbüro. Auf dem Tagungsprogramm stand auch die "Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Wolf Biermann". Berichterstatter war Erich Honecker. Die Vermutung, dass die Ausbürgerung schon vor der Konzertreise Biermanns beschlossene Sache war, konnte bisher nicht bewiesen werden.

Wolf Biermann bei einem Konzert am 25. November 1976 in München Bildrechte: IMAGO