15. September 1949: Konrad Adenauer wurde in Westdeutschland zum Bundeskanzler gewählt. Einen Tag später traf eine SED-Delegation in Moskau ein. Elf Tage mussten die Genossen warten, dann war geklärt, wie die Gründung der DDR aussehen sollte. In Ost-Berlin war man seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet. Am 15. und 16. Mai war in der Sowjetischen Besatzungszone per Einheitsliste der 3. Deutsche Volkskongress gewählt worden. Als die SED merkte, dass die Einheitsliste keine Mehrheit bekommen würde, wurde die Auszählung wiederholt. Nun war das Resultat korrigiert: 61,1 Prozent der Wähler stimmten zu. Der "3. Deutsche Volksrat" konnte die Arbeit aufnehmen.