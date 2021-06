Gatzke aber bleibt in der Altmark. Gemeinsam mit Partnern kauft er die Industriebrache bei Arneburg. Es ist maßgeblich ihm zu verdanken, dass elf Jahre später auf dem Gelände der ehemaligen KKW-Baustelle eines der größten Zellstoffwerke Europas entsteht und zahlreiche Firmen angesiedelt werden. Unermüdlich ist er dafür im Einsatz. Nur einmal bleibt er seiner Baustelle fern: als 1999 die drei 150 Meter hohen Kühltürme des Kernkraftwerkes gesprengt werden. Gatzke gesteht unumwunden ein: Er hätte das Projekt, für das er 1990 in die Altmark gekommen war, viel lieber zu Ende gebaut.



Harald Gatzke ist am 2. Dezember 2012 gestorben. In den Jahren vor seinem Tod spricht Gatzke in mehreren TV-Beiträgen mit dem MDR über seine Arbeit in Stendal.