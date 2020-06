Dem damaligen Präsidenten des DDR-Fußballverbandes, Hans-Georg Moldenhauer, oblag es, in zähen Verhandlungen mit dem DFB eine Lösung zu finden, wie die Ost-Vereine in die Bundesliga eingebunden werden konnten. Am Ende einigte man sich auf die Formel zwei plus sechs. Also zwei Vereine der Oberliga sollten in die Erste Bundesliga übernommen werden, sechs Vereine in die Zweite Bundesliga. Die deutsche Einheit war am 3. Oktober 1990 schon erreicht, da wurde zwischen Rostock und Riesa noch um den letzten Ostmeister-Titel gekämpft. Erst am 21. November wurde in der Leipziger Oper die Einheit der beiden deutschen Fußball-Verbände besiegelt. Dynamo Dresden und Hansa Rostock wurden erstklassig, Halle, Brandenburg, Lok Leipzig, Jena, Erfurt und Chemnitz schafften den Sprung in die Zweite Liga.