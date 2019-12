"Wir wussten nicht, wie Westen geht" Mein erstes Westauto

Jahrzehntelang waren die Deutschen ein geteiltes Volk. Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, trafen die doch so unterschiedlichen Deutschen aufeinander, und für vieles und viele war es "Das erste Mal…": Das erste Mal auf Westreise, das erste Mal in einem Nobelrestaurant, das erste Westgeld, das erste Fotoshooting für den "Playboy", das erste Westauto.