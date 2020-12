Lange Schlangen bilden sich am im 5. April 1979 vor einem Ostberliner Intershop-Laden nach der Bekanntgabe, daߟ DDR-Bürger dort ab dem 16. April 1979 nicht mehr mit West-Geld, sondern nur noch mit Gutscheinen einkaufen können. Bildrechte: dpa

Es schien ein Spagat über die Mauer. Hier gab es all die Dinge, die es in "Konsum" oder "HO" nicht gab. Alles in den Regalen des Intershops erweckte mein Verlangen. Bedauerlicher Weise hatten wir kein Westgeld. Einmal im Jahr schickte Onkel Jo aus Mühlheim ein Weihnachtspaket, für das ich mich mit einem Brief in Schönschrift bedanken musste. Nie durfte ich mir etwas wünschen. Ich sollte dankbar sein, dass ich überhaupt etwas bekam.

Prägend für mein Unglück war ein Erlebnis im Heimatkunde-Unterricht. Wir sollten ein Schneeglöckchen malen und die einzelnen Teile beschriften. Während ich mich mit meinen Buntstiften abmühte, zeichnete meine Banknachbarin ihr Schneeglöckchen mit Filzstiften aus dem Intershop. Selbstverständlich sah ihre Zeichnung viel farbenfroher aus. Obwohl wir beide alles richtig beschriftet hatten, bekam sie eine Eins und ich eine Zwei. Mein Bild sähe eben nicht so schön aus, sagte die Lehrerin.

Ein Messegast aus dem Westen

Wir nutzten jede Möglichkeit, um an Westgeld zu gelangen. Unter dem Motto "Jedem Messegast ein Bett!" fand zweimal im Jahr in Leipzig eine Lotterie statt. Hauptgewinn war einer von "drüben", ein Messeonkel mit dicker Brieftasche. Wetteinsatz war das Klappbett in meinem Kinderzimmer. Ich rutschte auf die Besucherritze im Ehebett meiner Eltern und ertrug, in der Hoffnung auf Westgeld, nächtelang das Schnarchen meines Vaters.

Gabelstapler aus Sofia, Plaste und Elaste aus Schkopau, Suhler Jagdwaffen - wieder war die Mühe vergebens. Da hieß es Zimmer wischen, Bett frisch beziehen und erneut hoffen. Dann endlich schickte uns die zentrale Zimmervermittlung einen Schweden, der vorsichtig fragte, ob er mit D-Mark bezahlen könne.

Das Geschäft wurde an unserem Küchentisch abgewickelt. Das Wunder war geschehen. In der Zuckerdose in unserem Küchenschrank, in der immer das Haushaltsgeld steckte, lagen 100 Westmark. Wir waren reich! Ich fand, der Schein fasste sich viel fester an als uns dünnes DDR-Geld, er war größer, er war schöner und er knisterte lauter. Eine Intershop-Filiale in Ostberlin im Luxushotel Metropol. Aufgenommen am 10. November 1977. Bildrechte: dpa

Ausflug in den Intershop

Mit dem nicht ganz legal erworbenen Westgeld in der Tasche betraten wir den Bahnhof in geheimer Mission. Wir waren Mutter und Kind auf der Durchreise, getarnt durch einen leeren Koffer und meine Unschuld. Glaubte meine Mutter, dass sie die Anwesenheit eines Kindes vor einer Verhaftung bewahren würde?

Obwohl es bereits Frühling war, hatte meine Mutter ihren Pelzmantel angezogen und sich, was sie sonst nie tat, geschminkt. Sie lief etwas unsicher auf ihren hochhackigen Pumps durch die Bahnhofshalle. Der Intershop lag in versteckt in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofes. Es gab kein Ladenschild und keine Auslagen. Das schmale Schaufenster war mit weißen, blickdichten Gardinen verhangen. Mit einem Ruck öffnete meine Mutter die Tür und betrat als falsche Westdeutsche den Laden. Vor uns in der Schlange standen vor allem Frauen. Alle versuchten möglichst heiter zu wirken, doch ich spürte die Anspannung. Als meine Mutter an der Reihe war, verlangte sie mit spitzem Mund "Ein Neulonghämd, büttö!" Für sich selbst kaufte sie "Tosca". Selbstverständlich Eau de Cologne, Parfüm wäre zu teuer gewesen. Ich bekam eine Stange Blasenkaugummi.