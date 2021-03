Dann spricht der CDU-Landesvorsitzende Wilfried Karge zu den Delegierten. "Gerade der CDU als einer Union für alle Stände und Berufsgruppen ist der Gedanke der Überparteilichkeit der neuen Freien Deutschen Jugend besonders sympathisch", sagt er. "Die Jugend wird von nun an zusammenwachsen." So wie er denken viele. Inmitten von Trümmerbergen und Nachkriegs-Chaos soll die junge Generation fest zusammen stehen.

Der Plan zur Gründung der FDJ ist nicht neu. Schon im sowjetischen Exil, lange vor ihrer Rückkehr nach Deutschland, hat die KPD-Spitze die Idee zu der neuen Organisation entwickelt. Statt wie in der Weimarer Republik einen kleinen, aber eigenen kommunistischen Jugendverband aufzubauen, soll im Nachkriegsdeutschland eine viel breitere Schicht von Jugendlichen einbezogen werden. Die neue Vereinigung, so der Plan, soll sich zu einer Massenorganisation entwickeln.

Kurz nach Kriegsende werden sämtliche Jugendorganisationen in der sowjetischen Besatzungszone verboten. Dafür erlaubt die Militäradministration "antifaschistische Jugendkomitees". Nur wenige Monate später stimmt sie dem Plan der KPD zur Gründung der "Freie Deutschen Jugend" zu. Die Organisation soll für alle Jungen und Mädchen offenstehen, ganz gleich welcher weltanschaulichen Richtung sie angehören. Anknüpfungspunkt sind dabei die vor 1945 in Paris, London und Prag gegründeten Gruppen der "Freien Deutsche Jugend". Von ihnen wird auch das Symbol der aufgehenden Sonne übernommen.

Doch obwohl von Beginn an Einheit und Überparteilichkeit beschworen werden, ist parteiintern längst klar, wie sich die FDJ entwickeln soll. Die eigenen Kader, so ist man sich sicher, werden schon für eine "parteikonforme Arbeit" im neuen Jugendverband sorgen. Wer in der Organisation wirklich das Sagen hat, zeigt sich bereits Juni 1946. Im neu gegründeten "Parlament der FDJ" wird Erich Honecker Vorsitzender und Edith Baumann, seine spätere Frau, Generalsekretärin. Die Finanzen kommen ebenso in kommunistische Hand wie die Öffentlichkeitsarbeit. Die CDU erhält dagegen das Ressort Kultur und die "Abteilung für Mädelfragen".