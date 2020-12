Bildrechte: imago/Karina Hessland

"Also wenn ich Lauschaer Glas hatte, habe ich meistens alles bekommen, was es in der DDR gab - Baumaterial und was auch immer", erinnert sich Glasbläser Helmut Greiner-Petter. "Lauschaer Glasbläser haben zu DDR-Zeiten nicht schlecht gelebt, das muss man sagen." Denn die kleinen Ziergegenstände waren beliebt und nur schwer zu ergattern - zumindest in der DDR. Denn was da an durchsichtigen Pferdchen, schillernden Vögeln und bunten Kugeln von Hand oder auch maschinell gefertigt wurde, war für die DDR vor allem willkommenes Exportgut. Die traditionellen Glaskunstwerke wurden von Liebhabern in der Schweiz, den USA und vielen anderen Ländern begehrt. Da blieb für den heimischen Markt nicht viel übrig, bestenfalls die "zweite Wahl".

Volkseigene Glaskunst

Der gläserne Christbaumschmuck wurde in Lauscha erfunden, so wird zumindest in dem traditionsbewussten Thüringer Glasbläserort behauptet. Die meisten Werkstätten gehören seit Generationen einer der alteingesessenen Familien, die dann oft auch noch untereinander verwandt sind. Sie heissen Greiner oder Müller, Greiner-Petter oder Köhler. Als die DDR-Regierung 1948 die Handwerksbetriebe in Genossenschaften "verstaatlichte", zog es viele Glasbläser gen Westen. Sie ließen sich in Neustadt, Coburg und Wertheim nieder, bauten dort neue Glashütten auf. Die verbliebenen Familien brachten die Produktion in Lauscha nur schleppend in Gang. Die genossenschaftlichen Zusammenschlüsse wurden in Volkseigene Betriebe (VEB) überführt. So wurde die Genossenschaft der Kunstglasbläser 1959 zum "VEB Thüringer Glasschmuck-Verlag" zusammengeschlossen.

1983 hatte der VEB ca. 500 Beschäftigte, davon rund 200 Heimarbeiter. Daneben gab es noch den VEB Glaskunst und den VEB Farbglaswerk. Rund ein Drittel der Weihnachtsproduktion ging nach Osteuropa, ein Drittel, stark subventioniert, auf den heimischen Markt. Das Drittel, das in den Westen ging, enthielt die besten Stücke. In Lauscha erzählt man noch heute, der Export der kleinen Glaskunstwerke habe der DDR Jahr für Jahr so viel an Devisen gebracht wie das berühmte Meißner Porzellan. Auch Früchte und Zapfen aus Glas gehören in vielen Familien an den Weihnachtsbaum. Bildrechte: MDR/Kathrin Welzel

Die Rückbesinnung aufs Kunsthandwerk