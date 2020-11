"Große Herzlichkeit für Ihren Bundeskanzler"

Nachdem Helmut Schmidts Zug um 17 Uhr in Richtung Hamburg abgefahren ist, lässt sich ein hoch zufriedener Erich Honecker in seinem Citroen nach Wandlitz chauffieren. Dort setzt er sogleich eine überschwängliche Dankesbotschaft an die Genossen von der Staatssicherheit auf:

Es ist Euch gelungen, Güstrow nicht zu einem zweiten Erfurt werden zu lassen. Erich Honecker

Gegenüber dem Ständigen Vertreter der Bundesrepublik in Ost-Berlin, Klaus Bölling, rügt der SED-Chef einige Wochen später, dass die Medien der Bundesrepublik "ein so verzerrtes Bild von dem schönen Empfang in Güstrow" wiedergegeben hätten. Denn "da war doch", sagte Honecker allen Ernstes zu Klaus Bölling, "eine große Herzlichkeit für Ihren Bundeskanzler".

Helmut Schmidt als Bundeskanzler