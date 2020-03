Catharina Hagen, so ihr amtlicher Name, wurde am 11. März 1955 in Ost-Berlin in einer Künstlerfamilie geboren. Ihre Mutter ist die bekannte Schauspielerin Eva-Maria Hagen, ihr Vater der Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor Hans Oliva-Hagen. Schon früh trennten sich die Eltern. Nina wuchs bei der Mutter auf und wurde oft zu den Dreharbeiten mitgenommen. So wuchs auch bei ihr früh der Wunsch, Schauspielerin zu werden.