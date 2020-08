Bevor Dallmann die Pfarrstelle in Mölbis annahm, arbeitete er in einem Naherholungsgebiet zwischen Leipzig und Dresden. Zu dieser Zeit fuhr er häufig mit dem Zug am Braunkohlekraftwerk Espenhain vorbei und dachte "Ach du lieber Himmel! Hier kann doch kein Mensch leben". Obwohl er die Zustände in Mölbis kannte, nahm er die Pfarrstelle an. Viel Zeit zum Ankommen blieb ihm damals nicht. "Der nächste Umweltgottesdienst stand an und musste organisiert werden", so der Pfarrer. Die Teilnehmer - nicht selten bis zu 1.000 Menschen - kamen von überall her. Mit seinem Umzug kam also auch Struktur in den Widerstand. "Im Garten unseres Pfarrhauses bauten verschiedene Umweltorganisationen Stände auf. Wir verteilten Flugblätter, obwohl das alles eigentlich verboten war."

Pfarrer Karl-Heinz Dallmann Bildrechte: MDR/LE Vision