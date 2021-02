In Oberhof wurde 1979 die Spezialschule "Karl-Marx" eröffnet. Schwerpunkt-Sportarten der KJS am Rennsteig waren: Skilanglauf, Skispringen, Nordische Kombination, Biathlon, Rennschlittensport. Da sich in Oberhof die Wintersportanlagen von der Schanze bis zur Kunsteisbahn auf engstem Raum konzentrierten, hatten die Sportschüler optimale Trainingsbedingungen. Das Trainingspensum war enorm. Um den regulären Schulstoff dennoch zu bewältigen, legten die Sportler das Abitur in der Regel erst in der 13./4. Klasse ab.

Nur die physisch und psychisch Stärksten hielten dem permanenten Zeit- und Leistungsdruck stand. Nichtsdestotrotz war für viele Kinder und Jugendliche ein Platz an der Sportschule erstrebenswert. Ein Platz auf der KJS bedeutete Prestige und die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. "Wir hatten eine gute Ausbildung, hatten Sportklamotten. Ich zum Beispiel bekam meine Skier von der Sportschule, das war enorm wichtig, denn meine Eltern hatten nur wenig Geld", erinnert sich Skispringer Hans-Georg Aschenbach. Auch der erfolgreiche Biathlet Frank Luck empfand den Druck eher förderlich: "Die Disziplin, die von uns verlangt wurde, hat mir bestimmt nicht geschadet", sagte er in einem Interview mit der "Welt".

Zum sportlichen Drill kam die Internatspflicht, bereits mit zwölf Jahren mussten die Nachwuchsathleten von ihren Eltern getrennt leben und standen komplett unter der Obhut der Trainer, Erzieher und Lehrer, und auch die Stasi hatte ein Auge auf die jungen Sportler. "Pädagogen und einige Trainer erweisen sich als auskunftswillig, wie auch Vertreter des medizinischen Personals", schreibt Thomas Purschke in seiner 2004 veröffentlichten Broschüre "Staatsplan Sieg - Die Instrumentalisierung des DDR-Wintersports am Beispiel Oberhof". Aber nicht nur die KJS stand unter strenger Beobachtung der "Firma". Da in Oberhof viele der besten DDR-Sportler - also potenzielle Republikflüchtlinge - trainierten und lebten, waren in der Kleinstadt am Rennsteig besonders viele "Inoffizielle Mitarbeiter" im Einsatz.