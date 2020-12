Die Versorgung in Oberhof und speziell im Erholungsheim "Rennsteig" war extrem gut. Der Grund: In der 10. Etage befanden sich exklusive Apartments für die Führungsriege des FDGB mit Teppichboden, Fernsehern, antiken Möbeln, Schrankwänden und sogar Badewannen. Luxus für DDR Verhältnisse. Aus einem Sonderkontingent des Bezirks wurde das Heim mit besonders begehrten und besonders vielen Lebensmitteln versorgt. Es gab sogar Radeberger, Wernesgrüner und Pilsner Urquell Bier - paradiesische Zustände für den normalen DDR Bürger. So profitierten auch die normalen FDGB-Urlauber in diesem Heim von der besonderen Funktionärsversorgung.