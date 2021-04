Ein seltsamer Osterbrauch in der Oberlausitz war das "Eierschieben" am Protschenberg in Bautzen. Wohlhabende Bürger aus der Bautzener Oberstadt machten sich alljährlich am Ostersonntag ein Vergnügen daraus, Orangen, Gebäck und allerlei Konfekt den steilen Hang hinunterkullern zu lassen. Unten, am Fuße des Berges, wohnten arme Leute in maroden Hütten und deren Kinder sammelten die von oben kommenden Gaben ein. Oft soll es dabei zu wilden Raufereien unter den Kindern gekommen sein. Dieser Brauch wurde mit Gründung der DDR untersagt – derlei Treiben sei mit sozialistischer Menschenwürde unvereinbar. Inzwischen ist das Eierschieben in abgewandelter Form wieder fester Bestandteil des sorbischen Osterfestes am Protschenberg.