Polytechnische Ausbildung: Fremdsprachen kamen zu kurz

Nicht sehr umfangreich und effizient war die Fremdsprachenausbildung an der POS. Zwar umfasste sie nach amtlichen Angaben 7,3 Prozent der Unterrichtsstunden, doch ab dem 5. Schuljahr wurde ausschließlich Russisch, später (ab der 7. Klasse) fakultativ auch Englisch oder Französisch unterrichtet. Trotz der recht hohen Russischstundenzahl (sechs Wochenstunden in Klasse 5 und fünf in Klasse 6 sowie drei in Klasse 7 bis 10) blieben die Russischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler bescheiden. Kaum ein Schulabgänger beherrschte die Sprache aktiv. Dagegen rangierte die Ausbildung in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern auch im internationalen Vergleich auf hohem Niveau.

Ebenso wurde der produktionsbezogene polytechnische Unterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorbereitet werden sollten, als beachtlich eingeschätzt. In den Fächern "Einführung in die sozialistische Produktion" (ESP) und "Produktive Arbeit" (PA) sollten sie anhand eigener praktischer Tätigkeit eine Einführung in die Theorie und Praxis des Arbeitsalltags gewinnen. Dennoch führte gerade der PA-Unterricht, alle zwei Wochen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler für einen Tag in der Produktion eines Betriebes, zu zahlreichen Diskussionen unter Schülern, Eltern und Lehrern. Zu zeitig würden die Schülerinnen und Schüler mit der "Gammelei" eines sozialistischen Arbeitsalltags konfrontiert oder für wenig sinnvolle und anspruchslose Tätigkeiten eingesetzt, so die Kritikpunkte.

Wehrkundeunterricht: Ein notwendiges Übel