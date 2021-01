Inka Bause Inka Bause war als Sängerin in der DDR ziemlich erfolgreich, besonders mit ihrem Hit "Spielverderber". In der Fernsehhitparade "Bong" fuhr sie als einzige Künstlerin fünf Mal in Folge den "Silbernen Bong" ein. Bildrechte: imago/Gueffroy