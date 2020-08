Der wirtschaftliche Aufschwung in den 50er-Jahren gestaltete sich schwieriger und langsamer als erwartet. Auf dem V. Parteitag der SED 1958 wurden daher Reformen zur Modernisierung und Rationalisierung des Wirtschaftslebens beschlossen. "NÖSPL" (Neues ökonomisches System der Planung und Leitung) hieß das Zauberwort, das nicht nur den Betrieben mehr Eigenverantwortung übertrug, sondern auch den Startschuss für das Werbefernsehen der DDR gab.



Die ersten Werbefilme liefen bereits Anfang der 50er-Jahre über die Leinwände der Lichtspielhäuser. Die 1945 in Berlin gegründete Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft DEWAG erhielt ab 1951 die Globallizenz für die Produktion von Werbefilmen und versorgte nahezu 99 Prozent der Lichtspielhäuser in der DDR mit Dias und Werbefilmen. Die Produktion von Fernsehwerbung übernahm hingegen der Deutsche Fernsehfunk selbst, die DEWAG schrieb lediglich die Exposés dafür. Für die Produktionskosten der Werbefilme mussten die Betriebe aufkommen. In Verträgen wurde ausgehandelt, wie oft und wann die Werbefilme laufen sollten und welcher Preis dafür zu entrichten sei. Der Sonnabend war damals schon ein begehrter Sendeplatz und demnach auch teurer als eine Schaltung an Wochentagen: 9000 Mark kostete die Ausstrahlung eines Werbefilms unter der Woche, 12.000 Mark waren es am Wochenende.