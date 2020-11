Juristisch wurden die tödlichen Schüsse an der innerdeutschen Grenzen in den so genannten "Mauerschützenprozessen" vor verschiedenen Gerichten zwischen 1991 und 2014 aufgearbeitet. Ihre Bilanz: Gegen 246 wurde Anklage erhoben, 126 wurden rechtskräftig verurteilt, darunter sieben Mitglieder des Politbüros und des "Nationalen Verteidigungsrates", sowie 38 Regimentskommandeure, 80 Grenzposten und deren Vorgesetzte. Grundlage in allen Verfahren, die zum Teil noch von DDR-Staatsanwälten eingeleitet wurden, war das DDR-Recht. Die Angeklagten, zumal der politischen und militärischen Führung, erkennen ihre persönliche Schuld bis heute nicht an. Gerade auch die Mitglieder des Politbüros sahen sich als Opfer einer "politischen Justiz", gar "Siegerjustiz", gaben sich teils ahnungslos und verneinten jede Art von Mitwirkung an so etwas wie einem "Schießbefehl".