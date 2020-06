Gegen 14 Uhr forderte die auf 10.000 Menschen angewachsene Menge vor dem Haus der Ministerien die Rücknahme der Normerhöhung. Mit einem Lautsprecherwagen machten die Demonstranten ihre Forderungen bekannt und riefen zum Generalstreik am nächsten Tag auf. 17 Uhr war die Aktion beendet, die Arbeiter stellten den Lautsprecherwagen in der Stalinallee ab und gingen nach Hause. Am 17. Juni brannte die Republik. Ohne zentrale Koordination versammelten sich in 701 Städten und Gemeinden über eine Million Menschen, zahlreiche Betriebe wurden bestreikt. Bald stellten die Demonstranten politische Forderungen: freie Wahlen, Auflösung der kasernierten Volkspolizei, Rücktritt der Regierung. Ulbricht und Grotewohl flohen in das Hauptquartier der Sowjets nach Berlin-Karlshorst.

Sowjetische Panzer am 17.6.1953 auf dem Marktplatz in Leipzig Bildrechte: dpa

Besonders im industriellen Süden und in Berlin kam es zu schweren Auseinandersetzungen: Parteihäuser, Stadtverwaltungen und Gefängnisse wurden gestürmt. Die Polizei musste zunächst machtlos zusehen. Zwar hatten sowjetische Truppen in der Nacht strategische wichtige Plätze besetzt, hielten sich aber noch zurück, da sich die Demonstrationen nirgendwo gegen die Besatzungsmacht selbst richteten. Gegen 13 Uhr verhängte die sowjetische Besatzungsmacht im Ostsektor von Berlin und in weiten Teilen des Landes das Kriegsrecht. Am späten Nachmittag fuhren in den Städten sowjetische Panzer auf. Zuerst gaben die russischen Soldaten Warnschüsse ab, später schossen sie auch in die Menge. Schätzungen zufolge wurden rund um den 17. Juni mehr als 50 Menschen getötet und Hunderte verletzt, bis zu 15.000 kamen in Haft. 18 Demonstranten wurden standrechtlich erschossen. Nach dem Ende des Aufstandes gab es eine Welle von Verhaftungen und Gerichtsurteilen. Sowjetische Militärtribunale (SMT) und DDR-Gerichte verurteilten eine große Zahl angeblicher Rädelsführer. Bis Januar 1954 ergingen allein durch DDR-Gerichte 1.524 Zuchthausurteile und zwei Todesstrafen. Die Zahl der SMT-Urteile war noch höher.