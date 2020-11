Carpentier machte sich also, einen wachhabenden Offizier im Schlepptau, gespannt auf Erkundungstour durch das weitläufige Areal vor den Toren Berlins. Die meisten Bewohner waren aber schon nicht mehr da und ihre Häuser standen leer. Zufällig lief ihm Kurt Hager, vor kurzem im Politbüro noch zuständig für Kultur und Wissenschaft, über den Weg und sagte, es sei hier wie in einem "Internierungslager" gewesen, womit er sicher nicht Unrecht hatte. Seine Aussage brachte den Volkszorn jedoch enorm in Wallung. In der Wandlitzer Verkaufsstelle, in der reichlich Bananen und Ananas auslagen, traf Carpentier die Chefin des Ladens an, die ihm, unschuldig lächelnd, weismachen wollte, das Angebot hier gleiche dem der "Konsum"-Verkaufsstellen in der übrigen DDR. Carpentier erwiderte: "Mit Bananen und Ananas sieht es gerade ein bisschen schlecht aus in der Republik."