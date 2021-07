Die Duelle zwischen den Rivalen Abduschaparow und Ludwig markieren nur ein kleines Kapitel in der Geschichte der Friedensfahrt. Radrennfahrer wie Gustav-Adolf "Täve" Schur, Hans-Joachim Hartnick oder Uwe Ampler traten im Laufe der Zeit für die DDR bei dem Rennen an. "Diese Radfahrer waren Weltklasse im Amateur-Bereich. Radsport war das Non plus ultra in der DDR. Die Friedensfahrt hat da einen entscheidenden Anteil gehabt. Sie war fast schon ein Staatsunternehmen im weitesten Sinne", so Weitz. Die Friedensfahrt habe deshalb eine nicht zu unterschätzende politische Dimension gehabt, derer sich die Staatsführungen der beteiligten Länder durchaus bewusst gewesen seien.