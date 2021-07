Nur ein paar Monate später hatte auch Leipzig sein erstes Telefonbuch. Es erschien am 1. Fabruar 1882 und umfasste 16 Seiten. Die Telefonzentrale war allerdings, ähnlich wie in Berlin, nicht rund um die Uhr besetzt, sondern lediglich von 8 bis 21 Uhr, im Sommer bereits ab 7 Uhr. Auch wenn die Vermittlung "von Hand" erfolgt, wird schon damals jedem Teilnehmer eine Nummer zugewiesen, die man dem Fräulein vom Amt "zum Zweck der schnellen Erledigung" mitteilen möge, so das kurze "Vorwort" des ersten Leipziger Telefonbuchs. Außerdem wird "im gegenseitigen Interesse der Betheiligten" dazu aufgerufen, die Gespräche kurz zu halten.

Auch in Halle gab es Anfangs noch kein Telefonbuch. Erst ab 1886 druckte man die Telefonnummern zusätzlich mit in den Adressbüchern ab. Im Stadtarchiv Halle stammt das früheste "Verzeichnis der Teilnehmer" am Telefonverkehr aus dem Jahr 1905. Das klassische "Amtliche Fernsprechbuch" ist ab 1927 überliefert.

Doch der in Rostock lebende Joh. Schliemann (Name so auf der Postkarte), schickte an das dortige Postamt eine Beschwerde, dass in der Buchstabiertafel fünf jüdische Namen zu finden seien: David, Jacob, Nathan, Samuel und Zacharias. Er nehme an, so schrieb er, dafür könnten sich geeignete deutsche Namen finden. Noch im selben Jahr wurden die Namen durch Dora, Jot, Nordpol, Siegfried und Zeppelin ersetzt. Weitere Änderungen erfuhren die Namen Theodor, welches durch Toni ersetzt wurde, sowie Friedrich (Fritz) und Heinrich (Heinz). Eine weitere Änderung gab es 1948, wo Jot in Julius geändert wurde.