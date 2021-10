Am 31. Oktober 1965 trafen sich rund 1.000 Jugendliche in Leipzig, um gegen das Verbot von 44 "Beatmusik"-Gruppen zu protestieren. Die Polizei löste die Demo mit Wasserwerfern, Hunden und Gummiknüppeln auf. 264 Jugendliche wurden festgenommen, einige von ihnen wurden anschließend in einem sofort eingeleiteten Strafverfahren verurteilt. Sie mussten zu einem "mehrwöchigen beaufsichtigten Arbeitseinsatz" in den Braunkohlentagebau Regis-Breitingen. Der Arbeitseinsatz sollte als Erziehungsmaßnahme dienen.