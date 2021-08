Am 18. August 1896 unterschrieb Kaiser Wilhelm II. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Eine Kommission aus Juristen hatte 25 Jahre gebraucht, um es zu erarbeiten. Die 2.385 Paragrafen des BGB vereinheitlichten das gesamte deutsche Privatrecht. Im neuen Kaiserreich herrschten bis zur Verkündung des BGB chaotische juristische Zustände. Jeder zuvor existierende Kleinstaat und jedes Fürstentum beharrte auf die eigene Rechtssprechung . Das BGB regelte nun Verträge, Eigentumsverhältnisse, Familienangelegenheiten und das Erbrecht. Am 1. Januar 1900 trat es in Kraft.

Das Gesetzbuch blieb im Kern selbst während der NS-Diktatur und in der DDR bestehen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gab es im bundesdeutschen BGB dennoch einige Änderungen: So gibt es nun Paragrafen, die die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau sicherstellen, Verbraucherrechte stärken oder uneheliche Kinder im Erbrecht mitberücksichtigen. Laut "Spiegel" ist es das "erfolgreichste deutschsprachige Buch der Neuzeit".

Die Daimler-Motoren-Gesellschaft in Cannstatt präsentierte 1896 mit dem "Phönix" den ersten Lastwagen der Welt. Noch sah der LKW wie eine Kutsche aus und sein Zweizylinder-Motor hatte gerade einmal 4 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde. Gottlieb Daimler, Inhaber der Daimler-Motoren-Gesellschaft, legte dennoch den Grundstein für die Motorisierung des Güterverkehrs auf der Straße. Am 1. Oktober verkaufte Daimler den "Phönix" an das British Motor Syndicate in London. Ab 1903 nahm die Firma Büssing die Serienfertigung des LKW auf. Bis heute sind LKW für den Transport von Waren essenziell. Allein auf deutschen Straßen beförderten Lastwagen im Jahre 2020 3,6 Milliarden Tonnen Güter, so das Statistische Bundesamt.