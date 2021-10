Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt ist 1992 gestorben. In seiner Regierungszeit setzte er auf Annäherung und enge Beziehungen zu den östlichen Nachbarn. Am 19. März 1970 traf er sich mit DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph in Erfurt. Es war das erste Mal, dass sich die Regierungsspitzen der beiden deutschen Staaten begegneten. Auf seinem Weg durch die DDR jubelten ihm die Bürger stürmisch zu.

Zum Symbol einer neuen Ostpolitik wurde sein Kniefall: Am 7. Dezember 1970 kniete Bundeskanzler Willy Brandt im Zentrum der polnischen Hauptstadt Warschau, vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto, nieder. Am selben Tag wurde der "Warschauer Vertrag" unterzeichnet, in dem die Bundesrepublik die "Oder-Neiße-Linie" als "westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen" offiziell anerkannte.

Für seine Ostpolitik, die auf Entspannung und Ausgleich mit den osteuropäischen Staaten ausgerichtet war, erhielt Willy Brandt im Dezember 1971 den Friedensnobelpreis.

Vor 70 Jahren wird in der DDR die Rationierung von Nahrungsmitteln teilweise aufgehoben - ausgenommen sind Fleisch, Fett und Zucker. Bis dahin gab es knappe Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Brot, Eier oder Milch nur rationiert und gegen Marken. Aufgrund der Lebensmittelknappheit hatte man im Zweiten Weltkrieg Grundnahrungsmittel rationiert und die Regelung noch jahrelang in Ost und West beibehalten. Komplett verschwinden die Lebensmittelkarten in der DDR erst im Mai 1958. In der Folge steigen die Lebensmittelpreise. Um die Waren bezahlbar zu machen, werden ein einheitliches Preissystem eingeführt und Nahrungsmittel staatlich subventioniert. Die Mangelwirtschaft bleibt weiterhin bestehen.

In Dresden gründet sich am 8. Oktober 1989 spontan die "Gruppe der 20". Der Bürgervertretung gelingt an diesem Tag erstmals ein friedlicher Dialog zwischen oppositionellen Demonstranten und Vertretern des DDR-Systems. Ein regionaler Gedenktag erinnert heute an dieses entscheidende Datum der Friedlichen Revolution.