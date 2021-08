Im Brandenburger Tor, dem Symbol der Einheit Deutschlands, hisst heute Vormittag die Zonenarmee die ostdeutsche Spalterflagge. [...] Die Bevölkerung nahm weder in Ost, noch in West-Berlin Anteil.

Die DDR-Führung hatte an dem Tag die DDR-Flagge auf dem Brandenburger Tor hissen lassen. Laut eines Sprechers aus dem West-Berliner Senat versuchten "die Machthaber in der Sowjetzone damit die Annexion Ost-Berlins durch einen symbolischen Akt" zu vollziehen. Das Hissen der Fahne mit Hammer und Zirkel erfolgte nur zwei Wochen nach dem Mauerbau , der in der Nacht zum 13. August begonnen hatte. Seitdem befand sich das Brandenburger Tor im Sperrgebiet im Ostteil der Stadt und nur noch DDR-Grenzsoldaten konnten es erreichen. Im Kalten Krieg war das Brandenburger Tor ein Symbol des Konfliktes zwischen NATO- und Ostblockstaaten . Seit dem Fall der Mauer können die Menschen in Ost und West wieder ungehindert durch das Tor durchgehen, und seitdem symbolisiert es das Ende der Deutschen Teilung .

In Bonn unterzeichneten 1991 die Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer den "Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland". Es war der erste gesamtdeutsche Rundfunkstaatsvertrag nach der Wende. 1992 trat er in den einzelnen Bundesländern in Kraft. Er regelte bundesweit die Rechte und Pflichten des Rundfunks. Der Vertrag manifestierte beispielsweise das duale Rundfunksystem in Deutschland, das aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern besteht. Verankert war außerdem das Recht, dass Fernsehsender frei über öffentliche Geschehnisse berichten dürfen. Unter anderem legte er Dauer und Form von Werbung in Radio und Fernsehen fest. Ein letztes Mal wurde der Rundfunkstaatsvertrag 2019 überarbeitet. 2020 wurde er durch den Medienstaatsvertrag abgelöst.