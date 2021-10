1984 flohen bereits 168 DDR-Bürgerinnen und Bürger in die Prager Botschaft der Bundesrepublik. Sie hofften auf eine Ausreise nach Westdeutschland. Angesichts des großen Ansturms sah sich die Regierung der Bundesrepublik jedoch dazu gezwungen, die Botschaft zu schließen. Die Flüchtlinge mussten in die DDR zurückkehren, jedoch wurde ihnen die Prüfung ihrer Ausreiseanträge zugesagt. Viele durften die DDR später verlassen. 1989 versuchten erneut tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger über Botschaften der Bundesrepublik in den Westen zu gelangen. Auch da wurde die Prager Botschaft zum Sammelpunkt für DDR-Flüchtlinge .

1989 nahmen rund 20.000 Menschen an der vierten Montagsdemonstration in Leipzig teil. Sie forderten Reformen in der DDR. Zum ersten Mal war der Ruf "Wir sind das Volk" zu hören, der zum Slogan der Friedlichen Revolution wurde. Er war eine Reaktion auf die Ankündigung der Einsatzkräfte "Hier spricht die Volkspolizei". Außerdem riefen die Menschen auf der Demonstration "Wir bleiben hier", "Gorbi, Gorbi!" und "Wir wollen raus!". Die Polizei schritt schließlich gewaltsam ein und nahm 20 Personen fest. Eine Woche später demonstrierten bereits über 70.000 Menschen in Leipzig, zwei Wochen später waren es 120.000. Auch in anderen Städten wie Dresden, Halle oder Karl-Marx-Stadt kam es zu Massendemonstrationen.