2010 zahlte Deutschland die letzte Reparationsrate in Höhe von 200 Millionen Euro für den Ersten Weltkrieg. Die Gesamtsumme war ursprünglich 1919 im Versailler Vertrag festgelegt, 1953 aber im Londoner Schuldenabkommen neu geregelt worden. Die Bundesrepublik hatte sich in dem Abkommen dazu bereit erklärt, den Großteil der Forderungen aus dem Ersten Weltkrieg und Auslandsschulden aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg zu bezahlen – 14,5 Milliarden DM. Hinzu kamen Zinszahlungen aus Anleihen aus den Jahren 1945-1952. Diese sollte der deutsche Staat jedoch erst zurückzahlen, falls es zur deutschen Einheit kommen sollte. Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurden die Restschulden fällig. Genau 20 Jahre später beglich Deutschland schließlich seine finanzielle Kriegsschuld mit der finalen Überweisung.

Eine Seite des Versailler Vertrags mit Unterschriften amerikanischer und britischer Bevollmächtigter. Bildrechte: MDR/LexiTV