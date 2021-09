1964 nahm er an der Weltfriedenskonferenz in Helsinki teil und sorgte für Aufsehen, weil er sich für die Bekämpfung der Armut einsetze. In Folge durfte er in der Sowjetunion auftreten, als "sozialistische Lichtgestalt aus Amerika." In der DDR trat er erstmals 1971 in Leipzig auf. Er verliebte sich in eine junge Frau aus Döbeln. Die beiden heirateten und Deen Read zog in die DDR. Die Ehe scheiterte und er heiratete 1981 erneut: die Schauspielerin Renate Blume. Als auch diese Beziehung zu scheitern droht, verschwindet Reed eines Abends im Juni 1986. Wenige Tage später wird er tot in einem See in der Nähe von Ost-Berlin aufgefunden. Er hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten und einen 15-seitigen Abschiedsbrief hinterlassen.