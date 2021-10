Am 26. Oktober 1863 trafen sich in der Schweiz 16 Landesregierungen um die Gründung einer neutralen Rettungsorganisation, die unabhängig von Hautfarbe, Religion und Nationalität ist, vorzubereiten. Im Jahr darauf wurde das entsprechende Abkommen schließlich von zwölf Staaten unterzeichnet. Inzwischen ist das Rote Kreuz die größte humanitäre Gesellschaft der Welt und zurzeit in mehr als 90 Ländern bei Krisen und Katastrophen im Einsatz.

Am 26. Oktober 1962 stürmten Polizisten das Verlagsgebäude des SPIEGELS und nahmen sieben Redakteure fest. Der Vorwurf: Landesverrat wegen vermeintlich veröffentlichter Staatsgeheimnisse. Anlass war ein kritischer Artikel über ein NATO-Manöver und ein daraus resultierender Streit zwischen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CDU) und SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein. Aus dem Streit entwickelte sich eine Regierungskrise in der Bundesrepublik.

Die Stürmung und die Festnahmen riefen bei den Bürgern Empörung hervor. Sie protestierten für Pressefreiheit und gegen das Vorgehen der Regierung. Die Anschuldigungen gegen den SPIEGEL und seine Redakteure erwiesen sich als haltlos. Infolge dessen wurden fünf FDP-Minister aus der Regierung ausgeschlossen, auch Verteidigungsminister Strauß verlor sein Amt. Die "Spiegel-Affäre" gilt als Meilenstein in der Verteidigung der Pressefreiheit in Deutschland.

Der SED-Politiker Erich Mielke war von 1957 bis 1989 Minister für Staatssicherheit und somit für den Ausbau der Stasi als flächendeckendes Kontroll- und Überwachungssystem verantwortlich. Doch auch für den "Meister der Angst" waren die politischen Umbrüche im Jahr 1989 das Ende seiner Karriere. Nach dem Mauerfall wurde Mielke aus der SED ausgeschlossen und kam in Untersuchungshaft. Zwei Jahre später begann sein Prozess. Aber nicht wegen der Verbrechen, die in der DDR durch die Stasi verübt wurden, sondern wegen Mordes an zwei Polizisten im Jahre 1931. Erich Mielke stritt den Mord im Prozess ab. Am 26. Oktober 1993 fiel in Berlin schließlich das Urteil: Sechs Jahre Haft. Bereits Ende 1995 wurde er auf Bewährung entlassen. Fünf Jahre später starb Erich Mielke im Alter von 92 Jahren. Die Verfahren wegen der Stasi-Verbrechen wurden aus gesundheitlichen Gründen eingestellt.