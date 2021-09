Mit 87 Jahren starb 1997 die Ordensschwester Mutter Theresa. Sie stammte aus dem mazedonischen Skopje und trat bereits mit 18 Jahren dem irischen Orden "Schwestern der Loreto" bei. Ein Jahr später kam sie nach Indien und arbeitete dort als Lehrerin in Colombo, Madras und Kalkutta. Mit der Zustimmung des Papstes und der indischen Regierung gründete sie 1950 den Orden "Missionarinnen der Nächstenliebe" und ließ Hilfseinrichtungen wie Waisenhäuser und Kliniken errichten. Bald wurden die Medien auf ihr unermüdliches Engagement aufmerksam, das sie international berühmt machte. 1971 erhielt sie den Friedenspreis des Papstes und 1979 den Friedensnobelpreis. Bereits 2003 wurde sie selig- und 2016 heiliggesprochen. Manche kritisierten allerdings ihren strengen Glauben und warfen ihr vor, in erster Linie den konservativen katholischen Glauben verbreiten zu wollen.

Es war eines der schwersten Seilbahnunglücke in den österreichischen Alpen: Im Tiroler Ötztal kamen am 5. September neun deutsche Ski-Touristen um, unter ihnen sechs Kinder. Ein Transporthubschrauber hatte einen 750 Kilogramm schweren Behälter verloren, der die Gondel traf und mit in die Tiefe riss. Die heftigen Schwingungen, die durch den Zusammenstoß ausgelöst wurden, sorgten dafür, dass auch Insassen der darüber fahrenden Kabine zu Tode kamen. Das Unglück ereignete sich nahe einer Bergstation auf ungefähr 3300 Höhenmetern. In einem anschließenden Strafprozess wurde der Pilot des Helikopters der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt.