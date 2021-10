Die DDR-Regierung führt 1956 eine neue Straßenverkehrsordnung ein. Sie gilt auch für Ost-Berlin. Weitere Novellen treten in den 1960er- und 70er-Jahren in Kraft. So gibt es in der DDR nicht nur unterschiedliche Verkehrs- und Signalzeichen wie das Ost-Ampelmännchen mit Hut, sondern auch ein striktes Alkoholverbot am Steuer, ein Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn, eine Stempelkarte statt zentralem Verkehrsregister in Flensburg und einen grünen Abbiegepfeil. Mit der Wiedervereinigung 1990 gilt die bundesdeutsche StVO auch in den neuen Ländern.