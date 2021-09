Mit Gesetz vom 26. September 1955 wurde das Staatswappen mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz bestimmt. Davon ausgenommen war die Staatsflagge, die weiterhin die Farben Schwarz-Rot-Gold hatte. Damit teilten sich DDR und BRD die selben Flaggenfarben, bis am 1. Oktober 1959 die Volkskammer die schwarz-rot-goldene Nationalflagge zusätzlich mit dem Staatswappen in der Mitte versehen ließ.

Doch schon einer der ersten Akte, die neue Flagge öffentlich zur Schau zu stellen, endete in Tumulten. Die DDR wollte ihr zehnjähriges Bestehen gebührend feiern und beflaggte aus diesem Grund einige S-Bahnhöfe im Westteil Berlins mit Ährenkranz, Hammer und Zirkel. Offiziell gehörten die S-Bahnhöfe zur Reichsbahn , also zur DDR. Die DDR-Flagge wollten die Westmächte hier trotzdem nicht sehen und es kam zu schweren Auseinandersetzungen mit 300 Reichsbahn-Angehörigen, die, zum Teil unter Alkohol stehend, gegen West-Beamten mit Schaumlöschern und Knüppeln vorgingen.

Westliche Politiker bemühten sich stets, die DDR-Flagge zu ignorieren – in Bonner Kreisen wurde sie nur als "Spalterflagge" tituliert. Diplomaten in aller Welt freuten sich allerdings über die klaren Verhältnisse. 1959 schrieb "Der Spiegel": "Nach Meinung eines bundesdeutschen Botschafters in Übersee, der kürzlich an der Konferenz aller in Afrika amtierenden deutschen Missionschefs teilgenommen hat, erleichtert die Hammer- und Zirkel-Flagge der DDR den westdeutschen Konsularbeamten die Arbeit, weil die Konsulate künftig nicht mehr Zeit und Mühe aufzuwenden brauchen, um herauszufinden, ob ein deutsches Schiff - Mannschaft und Ladung - im Auslandshafen von ihnen betreut werden muss."