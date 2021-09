2004 starb der dänische Kultschauspieler Ove Sprogøe. Internationale Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle als "Egon Olsen" in der 14-teiligen Reihe "Die Olsenbande". In den 70er- und 80er-Jahren war die dänische Krimikomödie ein richtiger Straßenfeger und besonders in der DDR beliebt. Die Popularität der Reihe verrät viel über das Leben und den Humor im Osten. In der Bundesrepublik fand das Gaunertrio weniger Anklang, was auch an der schlechteren Synchronisation gelegen hat.