Über die Jahre wurde er zum "Blutrichter" in der höchsten juristischen Distanz des Dritten Reichs: Am 20. August 1942 wurde Roland Freisler zum Präsident des Volksgerichtshofs ernannt. Zuvor war er Staatssekretär im Reichsjustizministerium gewesen. In diesem Posten hatte er seit 1933 die Beseitigung rechtsstaatlicher Grundsätze bewirkt. Bei Prozessen, in denen er als Richter urteilte, standen die Todesurteile meist schon vor der Verhandlung fest. Angeklagte waren schwerster Demütigung von Freisler ausgesetzt. Er war Vorsitzender Richter in den Prozessen um Widerstandskämfperinnen und -kämpfer wie Sophie Scholl oder Claus Schenk Graf von Stauffenberg. In seiner Position als Präsident verhängte er ungefähr 2.600 Todesurteile. Auch auf der Wannsee Konferenz 1942, auf der die "Endlösung der Judenfrage" beschlossen wurde, war Freisler anwesend. Er starb am 3. Februar 1945 bei einem Bombenangriff auf Berlin.