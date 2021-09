Die Verordnung trat am 19. September 1941 in Kraft. Ungefähr 200.000 Menschen im Reichsgebiet waren von ihr betroffen. Wer sich dem Erlass widersetzte, musste mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe rechnen. Innerhalb weniger Tage stellte die Berliner Fahnenfabrik Geitel und Co. fast eine Million "Judensterne" her, für die Juden je zehn Pfennig pro Stück zu zahlen hatten.