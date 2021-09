Immer wieder gab es in Bautzen Konflikte zwischen Geflüchteten und gewaltbereiten Rechtsextremen. Schon im Frühjahr 2016 kam es zu einem Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft. Im September gipfelte der Konflikt dann in einer Auseinandersetzung zwischen Geflüchteten und rechtsextremen Einwohnern auf dem Kornmarkt. In den darauffolgenden Tagen befand sich die Stadt im Ausnahmezustand. Rechte Gruppen versammelten sich, linke Gegenveranstaltungen folgten. Auch am 16. September 2016 trafen sich wieder mehr als 350 Menschen, hauptsächlich Rechtsextreme, um in der Innenstadt zu demonstrieren. Nach den Krawallen verstärkte die Bautzener Polizei ihre Präsenz auf dem Kornmarkt. Außerdem wurde eine abendliche Ausgangssperre für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge verhängt.