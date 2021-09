Bei einem Bombenanschlag in Moskau wurde ein achtstöckiges Wohnhaus in die Luft gesprengt. Dabei starben 130 Menschen. Dieser Anschlag war Teil einer Serie auf Wohnhäuser. Dafür machte die russische Regierung ohne ausreichende Beweise tschetschenische Täter verantwortlich. Nach dem Zerfall der Sowjetunion strebte die abtrünnige Kaukasusrepublik Tschetschenien nach Unabhängigkeit. Der Konflikt mit Russland spitzt sich soweit zu, dass er in zwei Kriegen endete. Die Anschlagsserie im Jahr 1999 löste dann den zweiten Tschetschenienkrieg aus, der 2009 beendet wurde. Bis heute konnte nicht endgültig aufgeklärt werden, wer für die Bombenanschläge in Russland im Jahr 1999 verantwortlich war.