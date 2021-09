Der Palast der Republik in Berlin war das Prestigeobjekt der DDR. Am 19. September 1990 verfügte die Volkskammer im Vorgriff auf bundesdeutsche Sicherheitsnormen die Schließung des Palastes der Republik und somit auch der eigenen Tagungsstätte. Der Grund: Die Konstruktion war asbestverseucht und somit krebserregend. Nachdem der Palast der Republik 1976 feierlich eröffnet wurde, war "Erichs Lampenladen", wie er wegen der pompösen Beleuchtung spöttisch genannt wurde, ein Besuchermagnet. 70 Millionen Menschen kamen bis zur Schließung 1990. In den Restaurants fehlte es an nichts und im "Großen Saal" waren internationale Künstler wie Carlos Santana, Udo Lindenberg, Joan Baez, Mikis Theodorakis, Loriot, Helena Vondráčková oder Peter Maffay zu Gast. Dreizehn Jahre nach der Schließung beschloss der Bundestag in einer Sitzung 2003 kurz und schmerzlos den "Rückbau". Ab 2006 wurde der Palast der Republik nach und nach abgerissen.