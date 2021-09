Nach dem ersten Passierscheinabkommen, mit dem West-Berliner erstmals zum Jahreswechsel 1963/64 Verwandte in Ost-Berlin besuchen durften, wurde am 24. September 1964 ein zweites Abkommen geschlossen.

Bildrechte: dpa

Ein zweites Abkommen dieser Art trat am 24. September 1964 in Kraft. Nun durfte die Verwandschaft innerhalb von vier Zeiträumen besucht werden: vom 30. Oktober bis 12. November 1964, über den Jahreswechsel 1964/65 (19. Dezember 1964 bis 3. Januar 1965) und über Ostern sowie Pfingsten 1965.

Am 24. September 1983 schmiedete der Kunstschmied Stefan Nau auf dem Wittenberger Lutherhof vor mehr als 2.000 Teilnehmern des evangelischen Kirchentages ein Schwert zu einer Pflugschar um. Das Bild, das den damals 38-Jährigen während der Schmiedeaktion zeigte, ging später um die Welt und wurde zu einem Symbol der Friedensbewegung in Ost und West.

Initiert worden war die Aktion in Wittenberg von Friedrich Schorlemmer, damals Prediger an der Schlosskirche zu Wittenberg. Dass die Schmiedeaktion nicht von der Staatssicherheit gewaltsam unterbunden wurde, lag an der Anwesenheit des designierte Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Durch seine bloße Anwesenheit in der Stadt schützt er die Friedensaktivisten. Bilder von knüppelnden Sicherheitskräften will die DDR-Führung um jeden Preis vermeiden.