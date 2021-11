1964 ist es endlich soweit: Erstmals seit dem Mauerbau 1961 ist die Tür in den Westen für Rentner wieder auf. Zwei Monate zuvor hatte der DDR-Ministerrat entschieden, dass Ost-Rentner ihre Familien in der Bundesrepublik und in West-Berlin besuchen dürfen. Allerdings nur auf Einladung und nur einmal im Jahr für höchstens vier Wochen.