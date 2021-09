Der DDR-Ministerrat entschied 1964, dass Ost-Rentner ihre Familien in der Bundesrepublik und in West-Berlin besuchen dürfen. Allerdings nur auf Einladung und nur einmal im Jahr für höchstens vier Wochen. Die Regelung galt für Frauen ab dem 60. und für Männer ab dem 65. Lebensjahr. Knapp zwei Monate später, am 2. November 1964, war es dann soweit. Erstmals seit dem Mauerbau 1961 war die Tür in den Westen für Rentner wieder auf. Zahlreiche Rentner passierten bereits in der Nacht und am frühen Morgen die Übergänge der Sektorengrenze zwischen Ost- und Westberlin. Viele reisten sofort weiter zu ihren in Westdeutschland lebenden Verwandten.

Sichtlich bewegt umarmt eine Westberlinerin ihre Mutter, die aus dem Ostsektor der Stadt zu einem langersehnten Wiedersehen mit ihrer Tochter eingetroffen ist. (2. November 1964) Bildrechte: dpa