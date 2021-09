Mit einem Erlass verfügte das preußisches Schulministerium im Jahre 1900, dass künftig an staatlichen Schulen Aufklärungsunterricht in Preußen gelehrt werden sollte. Das Fach diente allerdings nicht der sexuellen Selbstbestimmung von Schülerinnen und Schülern, sondern zielte auf "sittliche Reinheit" und "Triebverzicht" ab. Aufgrund der Industrialisierung war es zu einem rasanten Bevölkerungsanstieg in den deutschen Städten gekommen, wo sich Prostitution und Geschlechtskrankheiten ausbreiteten. Die preußische Regierung beauftragte einen Biologen aus Breslau, ein Curriculum zusammenstellen, das über unerwünschtes sexuelles Verhalten aufklärte. Dazu zählten nicht nur außerehelicher Geschlechtsverkehr, sondern auch Homosexualität und Selbstbefriedigung, die damals als gesundheitsschädlich galt.

Später gab es in der DDR seit den 1950er-Jahren für Achtklässler das Schulfach "Sexualkunde". 1968 empfahlen auch die bundesdeutschen Kultusminister, Sexualkunde an Schulen zu unterrichten. Eine Lehrerin erklärt den Einsatz von Verhütungsmitteln im Sexualkunde-Unterricht an einer Berline Schule. Bildrechte: IMAGO

Auf dem Deutschen Platz in Leipzig wurde 1916 das Hauptgebäude der neu errichteten Deutschen Bücherei unter Anwesenheit des sächsischen Königs Friedrich August III. eingeweiht. Alle seit 1913 erschienen deutschsprachigen Schriften sollten in einer Nationalbibliographie dokumentiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Bereits 1906 hatten sich das preußische Kultusministerium und der Börsenverein der Deutschen Buchhändler für die Einrichtung eines solchen Archivs eingesetzt. Leipzig sollte so seine führende Rolle im deutschen Buchhandel festigen. Grundsteinlegung der Deutschen Bücherei war am 19. Oktober 1913.

Die DDR-Verlagsproduktion war verpflichtet, ein Exemplar jedes Buches an die Deutsche Bücherei abzuliefern. Nach dem Zweiten Weltkrieg war 1946 in Frankfurt die Deutsche Bibliothek gegründet worden, mit der die Leipziger Bibliothek 1990 zusammengeführt wurde. Seit 2006 trägt die zugehörige Institution den Namen "Deutsche Nationalbibliothek". Leipzig ist heute mit mehr als 16,2 Millionen Medien der größere der beiden Standorte. Einblick in den Hauptlesesaal der heutigen Deutschen Nationalbibliothek Bildrechte: Stephan Jockel

Am 2. September 1946 begann der Gründungskongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Hamburg. Der SDS wurde dort als sozialdemokratischer Studentenbund in der Britischen Besatzungszone gegründet, der zunächst Studierende für SPD-nahe Politik gewinnen sollte. Bald widmete sich der SDS jedoch Themen, die weit über Hochschulpolitik hinausgingen, darunter die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, der Vietnam-Krieg oder das Verbot von Notstandsgesetzen. Im November 1961 erklärte die SPD, dass eine Mitgliedschaft in der Partei und dem SDS unvereinbar sei, weil der SDS zunehmend radikalere Ansichten vertrat. Im Zuge der 1968er-Bewegung erhielt der SDS massenhaft Zulauf, den die Studierendenbewegung bald nicht mehr stemmen konnte. 1970 löste sich der SDS selbst auf.

Viele Mitglieder des SDS spielten später eine bedeutende Rolle in der bundesdeutschen Politik. So war der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt 1947 bis 1948 Vorsitzender des SDS. Ab 1958 wurde die spätere RAF-Terroristin Ulrike Meinhof Mitglied. Auch Rudi Dutschke, Wortführer der 1968er-Bewegung, war ab 1965 Mitglied. Zwei Studenten hängen 1968, auf dem Höhepunkt der Studentenproteste, ein Plakat des SDS auf. Bildrechte: dpa