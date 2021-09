Als letzte Westmacht nahmen am 4. September 1974 die USA diplomatische Beziehungen zur DDR auf. Am 9. Dezember desselben Jahres öffneten die Botschaften der beiden Länder in Washington D.C. und Ost-Berlin. Seit der Gründung der DDR hatten die USA das Land aufgrund seiner kommunistischen Ausrichtung nicht als legitimen Staat anerkannt. Nicht zuletzt der Mauerbau war für die USA ein Zeichen gewesen, dass die DDR Menschenrechte missachtete.

Der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow genehmige die Unabhängigkeit der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen – so meldeten es die Vertretungen der baltischen Länder in Moskau am 4. September 1991. In den Folgetagen wurde ein Dekret erarbeitet, in dem die Sowjetunion die Unabhängigkeit der drei Staaten anerkenne und diplomatische Beziehungen mit den drei Ländern aufnehme. Litauen hatte sich bereits am 11. März 1990 von Russland losgesagt. Am 4. Mai 1990 hatte Lettland seine Unabhängigkeit von Moskau erklärt, vier Tage später folgte Estland. Ende August 1991 war in Moskau gegen den russischen Präsidenten Gorbatschow geputscht worden. Die Unabhängigkeit der baltischen Staaten war ein weiterer Schritt, der die Auflösung der UdSSR voranbrachte.