Insgesamt 250 schwule und lesbische Paare in rund 100 Gemeinden hielten am 19. August 1922 die "Aktion Standesamt" ab. In den Standesämtern forderten sie, endlich heiraten zu dürfen. Die Ämter verweigerten ihnen jedoch den Wunsch auf Eheschließung. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland und die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwuler Juristen hatten zu der Aktion aufgerufen. Dennoch beantragten etwa 100 Paare bei Gericht, dass die Standesämter sie verheiraten müssen - allerdings ohne Erfolg. Mit der Aktion wollten die Homosexuellen auf die rechtlose Situation von gleichgeschlechtlichen Paaren aufmerksam machen. In der Folge kam es zu langen öffentlichen Diskussionen über die gleichgeschlechtliche Ehe und die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen. Erst 2017 beschloss der Bundestag das "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts". Ab dem 1. Oktober 2017 war es damit auch in Deutschland lesbischen und schwulen Paaren erlaubt, zu heiraten.