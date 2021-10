Im März 1945, schon kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten Keltkrieges , gründete sich in der sowjetischen Besatzungszone der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) . In den Westzonen dauerte der Prozess der Gründung von Arbeitnehmervertretungen. Am Ende setzt sich das Prinzip der Einheitsgewerkschaft durch. Am 13. Oktober 1949 wird in München von 16 Gewerkschaftsvertretern verschiedener Branchen der demokratische neue Dachverband gegründet: der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

In der Zeit des Wirtschaftswunders in den 20er und 30er Jahren wurde das Auto zum Statussymbol. In der Folge boomt der Verkehr, die Zahl der Fahrzeuge stieg rasant und Unfälle, sowie Verkehrsverstöße nahmen deutlich zu. Es musste ein Ordnungssystem auf den Straßen her: die Ampel. 1933 wurde die erste Fußgängerampel in Kopenhagen in Betrieb genommen, 1937 in Berlin. Durch die Lichtsignale "rot" und "grün" wurde der Verkehr zwischen Fußgängern und Autos geregelt.